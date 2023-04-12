ВСУ за сутки отразили более 70 атак противника, враг не отказывается от войны, несмотря на потери — Генштаб 12 апреля, 07:19 ВСУ за сутки отразили более 70 вражеских атак (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 21 авиационный удар, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генштаба в среду, 12 апреля в Facebook.

Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях.



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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Блешня, Каменская Слобода, Гремяч Черниговской области; Волфине, Екатериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спирно. Под артиллерийскими обстрелами оказались Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Огромное Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также ВСУ сбили два враждебных БпЛА типа Орлан – 10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две радиоэлектронной станции борьбы противника.