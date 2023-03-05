Враг активизировался. В ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении 5 марта, 19:20 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении и постоянно ведут обстрелы, однако украинские военные держат оборону.

Об этом рассказали бойцы 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко в видео, которое опубликовала пресс-служба бригады в Facebook.



По словам защитников, враг постоянно наступает, используя тактику малых групп.

Видео дня

Оккупанты применяют, в частности, артиллерию, минометы и танки. А один из российских снарядов системы Град упал возле блиндажа защитников.

При этом военные отмечают, что им тяжело из-за холодной погоды и грязи.

«Уже почти живого места здесь нет […] Трудно сейчас, но мы держимся, мы должны это делать», — сказал один из бойцов ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Купянском, Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях. В течение 5 марта враг нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.