Враг активизировался. В ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском направлении
Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении и постоянно ведут обстрелы, однако украинские военные держат оборону.
Об этом рассказали бойцы 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко в видео, которое опубликовала пресс-служба бригады в Facebook.
По словам защитников, враг постоянно наступает, используя тактику малых групп.
Оккупанты применяют, в частности, артиллерию, минометы и танки. А один из российских снарядов системы Град упал возле блиндажа защитников.
При этом военные отмечают, что им тяжело из-за холодной погоды и грязи.
«Уже почти живого места здесь нет […] Трудно сейчас, но мы держимся, мы должны это делать», — сказал один из бойцов ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Купянском, Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях. В течение 5 марта враг нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.