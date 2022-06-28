«Будут вынуждены брать длинную паузу». Оккупанты остановились на всех направлениях, кроме Лисичанска — советник главы МВД 28 июня, 17:18 На Славянском направлении ситуация контролируемая (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты приближаются к Лисичанску, но остановились на всех других участках фронта. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусов в комментарии 24 канала.

Он уточнил, что самая сложная ситуация на подступах к Лисичанску с южной стороны в районе Верхнекаменки, где расположен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, а также возле Лисичанского желатинового завода.

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«Они уже подбираются в Лисичанск. Поэтому там наиболее беспокойно», — заявил Андрусов.

Советник добавил, что на Славянском направлении ситуация контролируемая, а до города Славянск враг еще долго будет добираться, а может и никогда не дойдет, если ВСУ поставят оружие.

Андрусов отметил, что оккупанты остановились почти повсюду, кроме Лисичанска. Там, по его данным, они пытаются дожать свой частичный успех, который они развили после оцепления Горного и Золотого.

«Если там ВСУ их остановят, то я думаю, что оккупанты будут вынуждены брать достаточно длинную паузу на несколько недель, и это время они будут использовать, чтобы нас бомбить», — считает он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупационные войска хотят захватить Лисичанск как можно скорее, поэтому стянули туда свой резерв.

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