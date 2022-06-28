«Будут вынуждены брать длинную паузу». Оккупанты остановились на всех направлениях, кроме Лисичанска — советник главы МВД

28 июня, 17:18
На Славянском направлении ситуация контролируемая (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

На Славянском направлении ситуация контролируемая (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты приближаются к Лисичанску, но остановились на всех других участках фронта. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусов в комментарии 24 канала.

Он уточнил, что самая сложная ситуация на подступах к Лисичанску с южной стороны в районе Верхнекаменки, где расположен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, а также возле Лисичанского желатинового завода.

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«Они уже подбираются в Лисичанск. Поэтому там наиболее беспокойно», — заявил Андрусов.

Советник добавил, что на Славянском направлении ситуация контролируемая, а до города Славянск враг еще долго будет добираться, а может и никогда не дойдет, если ВСУ поставят оружие.

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Андрусов отметил, что оккупанты остановились почти повсюду, кроме Лисичанска. Там, по его данным, они пытаются дожать свой частичный успех, который они развили после оцепления Горного и Золотого.

«Если там ВСУ их остановят, то я думаю, что оккупанты будут вынуждены брать достаточно длинную паузу на несколько недель, и это время они будут использовать, чтобы нас бомбить», — считает он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупационные войска хотят захватить Лисичанск как можно скорее, поэтому стянули туда свой резерв.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс МВД Украины Лисичанск

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