Российские войска продвинулись возле трех сел Запорожской области — DeepState

17 октября, 11:46
Россияне продвинулись возле Новоивановки, Малиновки и в Полтавке, заявили в DeepState (Фото: DeepState)

Войска страны-агрессора России продвинулись вблизи трех сел Пологовского района Запорожской области, сообщает аналитический проект DeepState в пятницу, 17 октября.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись возле Новоивановки, Малиновки и в Полтавке.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.

12 октября стало известно, что подразделения 24-го отдельного штурмового батальона Айдар вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка вернули под украинский контроль населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил об успехах ВСУ на Запорожском направлении. Он отметил, что украинские военные вблизи Орехова продвинулись более чем на три километра.

В то же время аналитики проекта DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись вблизи Малиновки и в районе Полтавки в Запорожье.

