В ВСУ прогнозируют продолжение наступления окупантов в районе Авдеевки и Марьинки 19 марта, 16:41 Оккупанты (Фото:ГУР)

По данным украинских военных, в ближайшее время российские оккупанты будут продолжать наступательные действия в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Об этом заявил представитель Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона в воскресенье, 19 марта.



Он рассказал, что захватчики вводят последние резервы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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«Вчера-позавчера были введены подразделения 98-й десантной дивизии, это был спецназ этого подразделения. А уже вчера вечером мы узнали о вводе еще двух танковых рот. Это связано с тем, что они теряют технику», — сказал Дмитрашковский.

В то же время на Угледарском направлении пока ожидается затишье.

«Но враг продолжает обстреливать ствольной артиллерией, РСЗО, наносить авиаудары. Это происходит постоянно и [враг] проводит достаточно мощные обстрелы», — сказал представитель Сил обороны, добавив, что украинские военные видят там накопление и передвижение войск.

По его словам, на Запорожском направлении есть небольшое затишье, но продолжаются позиционные бои.

«Наши воины пытаются занять несколько иные позиции, чтобы в будущем иметь лучшие возможности для контрнаступления. На Донецком направлении обстрелы продолжаются. За день было 317 обстрелов», — отметил Дмитрашковский.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 18 марта украинские военные отразили 83 вражеские атаки. Оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.