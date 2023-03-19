В ВСУ прогнозируют продолжение наступления окупантов в районе Авдеевки и Марьинки

19 марта, 16:41
Поделиться:
Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

По данным украинских военных, в ближайшее время российские оккупанты будут продолжать наступательные действия в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Об этом заявил представитель Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона в воскресенье, 19 марта.

Он рассказал, что захватчики вводят последние резервы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Видео дня

«Вчера-позавчера были введены подразделения 98-й десантной дивизии, это был спецназ этого подразделения. А уже вчера вечером мы узнали о вводе еще двух танковых рот. Это связано с тем, что они теряют технику», — сказал Дмитрашковский.

Читайте также:

Украинские военные уничтожили более 700 оккупантов за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook) Генштаб о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили более 700 оккупантов, 21 танк и восемь артиллерийских систем

В то же время на Угледарском направлении пока ожидается затишье.

«Но враг продолжает обстреливать ствольной артиллерией, РСЗО, наносить авиаудары. Это происходит постоянно и [враг] проводит достаточно мощные обстрелы», — сказал представитель Сил обороны, добавив, что украинские военные видят там накопление и передвижение войск.

По его словам, на Запорожском направлении есть небольшое затишье, но продолжаются позиционные бои.

«Наши воины пытаются занять несколько иные позиции, чтобы в будущем иметь лучшие возможности для контрнаступления. На Донецком направлении обстрелы продолжаются. За день было 317 обстрелов», — отметил Дмитрашковский.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 18 марта украинские военные отразили 83 вражеские атаки. Оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Наступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X