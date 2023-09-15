«Они бросили все на Токмак». Экс-командир роты Айдара о попытках россиян удержать юг и почему на Западе ждут от ВСУ Бурю в пустыне 15 сентября, 18:02 NV Премиум Украинские военные недалеко от линии фронта в Запорожской области, 6 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар, в интервью Radio NV рассказал, как российские войска пытаются удержать оккупированные украинские территории и перебрасывают силы для противодействия операциям ВС Украины.

— [Не первый] день Украина уже живет тем, что радуется на самом деле, даже в утренней сводке Генштаба появилась новая графа — подводная лодка. Как известно, прилетело по ней, прилетело также по большому десантному кораблю. <...> У меня к вам вопрос как к человеку, который хорошо анализирует фронт, какое это имеет значение для боевых действий?

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— Дело в том, что Черноморский флот России до сих пор остается боеспособным. Он уже потерял абсолютную монополию в Черном море. Полтора года назад, когда начиналась масштабная война, они фактически могли в море делать что угодно. Единственное, на что у них не хватило решимости — разве что на крупные десантные операции с моря на берег.

То есть берег мы никогда не теряли, а акваторию мы на какое-то время потеряли полностью, и мы ее постепенно возвращаем. Черноморский флот России чем дальше, тем менее боеспособен, минус две такие единицы. Кстати, на самом деле за вчера минус три единицы, просто на фоне этих двух больших маленький катер Тунец как-то затерялся. А тоже полезная штука, тем более что этот катер был уничтожен непосредственно в ходе выполнения им боевого задания. А те два кораблика мы достали прямо в их гнезде.