«Наиболее угрожающие направления». Сырский рассказал, где россияне сосредотачивают свои основные усилия

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал наиболее угрожающие направления на фронте, где россияне сосредотачивают свои основные усилия.

В Facebook Сирский сообщил, что в течение июня россияне пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличивали интенсивность и количество ударов, стремились растянуть линию боевого соприкосновения.

«Нашей задачей была стабилизация обстановки и сдерживание противника на угрожающих направлениях — прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах», — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Сырский подчеркнул, что противник последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против Украины, наращивает производство ракет и дронов. Он добавил, что ВСУ вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам.

В течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач. Артиллерией ВСУ было поражено 2864 цели врага. Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления — ракет и дронов, выпущенных по территории Украины, в то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей.

Сырский добавил, что среди главных приоритетов — укрепление и повышение эффективности системы ПВО.

«Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации — обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены», — заявил он.

Сырский также отметил, что учитывая нестабильность международной ситуации, Украина ищет новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширение возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты. Также он отметил важность развития направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов.

«Впереди — новый сложный месяц войны. Определил конкретные задачи для укрепления наших оборонительных возможностей. Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его „летнего наступления“. Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа», — добавил он.