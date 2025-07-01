Жара на фронте. Как в раскаленной броне, огне «прилетов» и под летним солнцем Сухопутные войска сдерживают россиян — фоторепортаж
Жара на фронте — тема новой части спецпроекта Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и NV.ua. Проект под названием Фотографии с фронта рассказывает о жизни и борьбе украинского войска и условиях, в которых защищают Украину военнослужащие ВСУ.
Нынешнее лето пока не отличается чрезмерным количеством жарких дней. Однако есть место, где жарко всегда — это фронт. Там независимо от погоды украинские воины силой титанических усилий сдерживают наступление врага. И хотя летом нашим защитникам немного проще — ихбольше защищает зеленая растительность, почву не размывают ливни, блиндажи не промерзают — однако их работа все равно самая тяжелая в мире. И даже приятные прохладные ветры не помогают преодолеть ту жару, которая ежедневно царит в зоне боевых действий.
Тема фотоподборки этого месяца — Лето. Жара на фронте. В ней — и о жарких буднях на первой линии, и об изнурительных тренировках и подготовке в тылу. Эти фотографии — очередная попытка показать тот огромный подвиг, который ежедневно совершают украинские военнослужащие.
***
Лето. Побратимы. Война. Бойцы подразделения БпЛА 116-й отдельной механизированной бригады на просторах Харьковщины.
Боевая работа расчета 120-мм миномета 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Направление Часового Яра, 30 мая 2025 года.
Высший пилотаж. Внешний пилот батальона Территориальной обороны с псевдонимом Жук тестирует своего «воспитанника» — дрон Мавик — на Днепропетровщине.
Расчет минометной батареи 127-й отдельной бригады Территориальной обороны Сухопутных войск ведет борьбу с пожаром, возникшим в результате обстрела из Града. Огонь приблизился к огневой позиции и угрожал уничтожить маскировку огневой позиции и боекомплекта. Минометчики Бабай и Крот тушат пламя землей и водой в темноте, несмотря на угрозу быть замеченными и стать новой целью.
Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады во время подготовки к бою.
Под солнцем, в броне, с автоматом в руках. Контроль давления — не менее важен, чем контроль ситуации. Фронт не прощает обезвоживания. На фото — стрелок Кларк и бригадный медик Пульс.
Это не блеск, это пот. Не усталость, а концентрация. Не страх, а готовность. Потому что даже в аду жары военные держат строй. На фото — Зевс, стрелок 152-й отдельной егерской бригады.
Температура в броне — под 50 °C.
Пехотинцы идут по дороге.
Отработка процесса эвакуации раненого.
Высадка из боевой машины пехоты.
Защиты мало не бывает.
Командир орудия Николай с псевдонимом Кабан в ожидании координат новой цели. Донецкое направление.
Жарко? Будет еще жарче! Артиллерист 48-й отдельной артиллерийской бригады Николай с позывным Кипиш готовится к боевой работе.
Минометный расчет под командованием своего командира с псевдонимом Лаки во время подготовки на Днепропетровщине. Все действуют как единый механизм, несмотря на летнюю жару.
В раскаленном летнем поле, среди высокой травы, огня и дыма, военный ведет прицельный огонь, сливаясь с природой.
Военнослужащий наблюдает за горизонтом сквозь прицел автомата, прячась в зарослях, где каждый шелест может быть вражеским шагом.
Солда с концентрацией сапера исследует землю — каждое его движение точное и взвешенное. Вне битвы, но в зоне риска, он — страж жизни, устраняющий смерть, спрятанную в почве.
Минута передышки под тенью деревьев в летний зной.
Оператор дрона 45-й отдельной артиллерийской бригады. Позиции на Северском направлении.
Военнослужащая 45-й отдельной артиллерийской бригады. Лиманское направление.
Оператор дрона 45-й отдельной артиллерийской бригады в Донецкой области.