«Не считаю российскую армию слабой». Ситуация на фронте сложная, мы далеки от завершения войны — Данилов

18 июня, 18:23
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина пока далека от завершения войны с Россией.

Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.

«Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели», —отметил Данилов.

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По его словам, оккупанты имеют преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

«Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца», — подчеркнул секретарь СНБО.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины

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