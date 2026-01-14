Российские оккупанты продвинулись в отдельных районах Харьковской и Запорожской областей.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

По информации проекта, россияне продвинулись в районе Лазовой, что в Харьковской области.

Фото: DeepState

Также было зафиксировано продвижение в районе Степногорска и в самом населенном пункте, что в Запорожской области.

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Фото: DeepState

13 января в DeepState сообщили, что армия страны-агрессора России продвинулась в нескольких населенных пунктах Донецкой области. По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Шандриголово и Свято-Покровского.

1 января проект DeepState сообщил, что россияне за 2025 год оккупировали 4336 кв км украинской территории, что составляет примерно 0,72% от всей территории страны.