Войска РФ оккупировали Яблоновку в Сумской области — DeepState
Артиллерийская установка 2С1 Гвоздика бойцов 53-й ОМБр (Фото: Сухопутные войска ВСУ / 53 ОМБр)
Российские оккупанты захватили село Яблоновка в Сумской области.
Об этом в субботу, 19 июля, сообщили аналитики DeepState.
Кроме того, как отмечается в сводке аналитического проекта, армия РФ также смогла продвинуться возле Юнаковки в Сумской области, Хатнего в Харьковской области, а также Романовки и Торецка в Донецкой области.
Накануне аналитики сообщали, что россияне смогли продвинуться возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблоновке в Донецкой области.