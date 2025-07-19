Об этом в субботу, 19 июля, сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, как отмечается в сводке аналитического проекта, армия РФ также смогла продвинуться возле Юнаковки в Сумской области, Хатнего в Харьковской области, а также Романовки и Торецка в Донецкой области.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне аналитики сообщали, что россияне смогли продвинуться возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблоновке в Донецкой области.