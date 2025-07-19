Войска РФ оккупировали Яблоновку в Сумской области — DeepState

19 июля, 03:32
Артиллерийская установка 2С1 Гвоздика бойцов 53-й ОМБр (Фото: Сухопутные войска ВСУ / 53 ОМБр)

Артиллерийская установка 2С1 Гвоздика бойцов 53-й ОМБр (Фото: Сухопутные войска ВСУ / 53 ОМБр)

Российские оккупанты захватили село Яблоновка в Сумской области.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, как отмечается в сводке аналитического проекта, армия РФ также смогла продвинуться возле Юнаковки в Сумской области, Хатнего в Харьковской области, а также Романовки и Торецка в Донецкой области.

Накануне аналитики сообщали, что россияне смогли продвинуться возле Воскресенки, Зеленого Гая и в Яблоновке в Донецкой области.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Сумская область Харьковская область Донецкая область наступление РФ

