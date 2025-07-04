Россияне оккупировали Меловое и Строевку на Харьковщине — DeepState
Боевая работа артиллеристов 43-й бригады по вражеским позициям (Фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила / Facebook)
Войска РФ захватили села Меловое и Строевка в Харьковской области.
Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили аналитики DeepState.
Кроме того, как отмечается в сводке аналитического проекта, армия РФ также смогла продвинуться возле Федоровки и в Поддубном в Донецкой области, а также возле Тополей в Харьковской области.
Накануне аналитики сообщали, что россияне смогли продвинуться в Каменском и Зирке, а также возле Андреевки, Богатыря, Нелиповки и Синьковки.