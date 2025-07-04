Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, как отмечается в сводке аналитического проекта, армия РФ также смогла продвинуться возле Федоровки и в Поддубном в Донецкой области, а также возле Тополей в Харьковской области.

Реклама

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне аналитики сообщали, что россияне смогли продвинуться в Каменском и Зирке, а также возле Андреевки, Богатыря, Нелиповки и Синьковки.