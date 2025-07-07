Войска РФ захватили Лобково в Запорожской области, а также Поддубное в Донецкой области .

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, как отмечается в сводке аналитического проекта, армия РФ также смогла продвинуться возле Ровнополя в Донецкой области и Степного в Запорожье.

Реклама

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне аналитики сообщали, что россияне смогли продвинуться возле Попового Яра, Ялты, Толстого и Веселого Донецкой области.