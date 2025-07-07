Россияне оккупировали два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях — DeepState

7 июля, 01:52
Боевая работа артиллеристов 43-й бригады по вражеским позициям (Фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила / Facebook)

Боевая работа артиллеристов 43-й бригады по вражеским позициям (Фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила / Facebook)

Войска РФ захватили Лобково в Запорожской области, а также Поддубное в Донецкой области.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, как отмечается в сводке аналитического проекта, армия РФ также смогла продвинуться возле Ровнополя в Донецкой области и Степного в Запорожье.

Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Накануне аналитики сообщали, что россияне смогли продвинуться возле Попового Яра, Ялты, Толстого и Веселого Донецкой области.

Редактор: Никита Днепровский

