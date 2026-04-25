Войска РФ смогли продвинуться в городе Родинское в Донецкой области .

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил аналитический проект DeepState.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне сообщалось, что продвижение войск РФ зафиксировано в районе населенных пунктов Гришино и Новоалександровка (Донецкая область).

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17 апреля в DeepState сообщали, что российские войска продвинулись в Родинском и Красном Лимане в Донецкой области.

О продвижении оккупантов вблизи Родинского аналитики сообщали также 9 апреля. Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что активность войск РФ на Покровском направлении остается особенно высокой.

12 марта DeepState также писал, что российские захватчики отправляют свою пехоту на штурмы населенных пунктов Родинское и Гришино, ищут слабые места в украинской обороне, чтобы подобраться к Константиновке, и увеличили активность на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.