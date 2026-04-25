Об этом говорится в сводке проекта за субботу, 25 апреля.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне сообщалось, что продвижение войск РФ зафиксировано в городе Родинское в Донецкой области.

21 апреля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали штурмовые действия на Харьковщине, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.

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По словам Трегубова, сейчас фиксируется общий рост интенсивности боев во всей зоне ответственности, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Исключением остается только Великобурлукское направление, где ситуация относительно спокойная, подчеркнул он. В то же время под Волчанском и Купянском продолжаются активные штурмовые действия россиян.

22 апреля начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев сообщил, что российские войска усилили удары по Богодуховской громаде Харьковской области, однако признаков подготовки к наступлению на этом направлении нет.

По словам Саранцева, сейчас оккупанты активизировались по всей линии фронта, и Богодухов не является исключением. Враг наносит удары по линии госграницы и почти по всем приграничным населенным пунктам.