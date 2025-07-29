Россияне смогли продвинуться возле двух населенных пунктов в Донецкой области .

Об этом сообщается в сводке проекта DeepState во вторник, 29 июля.

По информации аналитиков, продвижение оккупантов зафиксировано возле Полтавки и в Воскресенке.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики продвинулись в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра.

26 июля представитель оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов сообщил, что основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены возле Покровска и Константиновки.

«Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян — вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера», — отметил военный.

Он добавил, что именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным.

По словам Трегубова, россияне также пытаются прорваться в Днепропетровской области. В частности, речь идет о Новопавловском направлении, однако там у россиян «вероятно, все затормозилось».

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России не имеет серьезных прорывов на фронте. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.