Оккупанты продвинулись в Вольном Поле, Андреевке, Поповом Яру, а также возле еще трех сел в Донецкой области — DeepState
Военный 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Войска РФ смогли продвинуться возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.
Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили аналитики DeepState.
В сводке проекта также отмечается, что в Кондратовке Сумской области продолжаются бои.
Накануне аналитики сообщали, что оккупанты имели успех у Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя материал CNN, заявил, что российское наступление не прекращалось.