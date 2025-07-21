Оккупанты продвинулись в Вольном Поле, Андреевке, Поповом Яру, а также возле еще трех сел в Донецкой области — DeepState

21 июля, 04:51
Военный 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВСУ

Войска РФ смогли продвинуться возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили аналитики DeepState.

В сводке проекта также отмечается, что в Кондратовке Сумской области продолжаются бои.

Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Накануне аналитики сообщали, что оккупанты имели успех у Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя материал CNN, заявил, что российское наступление не прекращалось.

