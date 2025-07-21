Войска РФ смогли продвинуться возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области .

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили аналитики DeepState.

В сводке проекта также отмечается, что в Кондратовке Сумской области продолжаются бои.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне аналитики сообщали, что оккупанты имели успех у Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя материал CNN, заявил, что российское наступление не прекращалось.