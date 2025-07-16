Войска РФ смогли продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области и еще одного в Харьковской области.

Об этом сообщается в сводке проекта DeepState во вторник, 15 июля.

По информации аналитиков, оккупанты продвинулись возле Удачного, Толстого и Федоровки в Донецкой области, а также возле Амбарного в Харьковской области.

Реклама

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Ранее в DeepState сообщали, что российским оккупантам удалось захватить село Богатырь в Запорожской области, а также продвинуться возле Разино, Новохатского, в Толстом, Алексеевке (Донецкая область) и Малиновке (Запорожская область).

12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный вход оккупантов на территорию Днепропетровской области усилит имеющиеся проблемы в армии РФ.

13 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, но речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 июля украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.