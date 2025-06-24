Аналитики отметили, что в Донецкой области российские оккупанты также продвинулись у Нелиповки, Романовки, Новоторецкого и в Леонидовке.

Кроме того, по данным DeepState, войска РФ продвинулся возле Грековки Луганской области, а также вблизи Радьковки и в Голубовке Харьковской области.

Накануне в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко Донецкой области.

В отчете Института изучения войны (ISW) 23 июня говорилось, что российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя в войне против Украины давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы.

Аналитики констатируют, что сейчас оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях и, видимо, отдают приоритет наступательным операциям в Донецкой области.