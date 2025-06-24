Армия РФ оккупировала Новомихайловку в Донецкой области и продвинулась возле ряда населенных пунктов — DeepState

24 июня, 09:39
Поделиться:
Враг захватил Новомихайловку в Донецкой области (Фото: DeepState)

Враг захватил Новомихайловку в Донецкой области (Фото: DeepState)

Армия страны-агрессора России оккупировала село Новомихайловка Донецкой области, сообщил аналитический проект DeepState во вторник, 24 июня.

Аналитики отметили, что в Донецкой области российские оккупанты также продвинулись у Нелиповки, Романовки, Новоторецкого и в Леонидовке.

DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

Кроме того, по данным DeepState, войска РФ продвинулся возле Грековки Луганской области, а также вблизи Радьковки и в Голубовке Харьковской области.

Реклама

DeepState
Фото: DeepState

Накануне в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко Донецкой области.

В отчете Института изучения войны (ISW) 23 июня говорилось, что российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя в войне против Украины давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы.

Аналитики констатируют, что сейчас оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях и, видимо, отдают приоритет наступательным операциям в Донецкой области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донецкая область Харьковская область Луганская область наступление РФ Война России против Украины Фронт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies