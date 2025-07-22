Армия РФ оккупировала Грушевское и продвинулась возле еще четырех сел Донецкой области — DeepState

22 июля, 11:00
Поделиться:
Российская оккупационная армия захватила село Грушевское в Донецкой области (Фото: DeepState)

Российская оккупационная армия захватила село Грушевское в Донецкой области (Фото: DeepState)

Армия страны-агрессора России оккупировала село Грушевское Волновахского района Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState во вторник, 22 июля.

По данным DeepState, российские войска также продвинулись продвинулся у Воскресенки, Орехового, Маяка и Затышка  (бывшее Суворово) в Донецкой области.

DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

Ранее аналитики отметили, что в Покровске Донецкой области продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые несколько дней назад проникли в город через населенный пункт Зверев.

Реклама

20 июля в ОСУВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.

В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

Читайте также:
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Донецкая область Фронт наступление РФ Покровск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies