По данным DeepState, российские войска также продвинулись продвинулся у Воскресенки, Орехового, Маяка и Затышка (бывшее Суворово) в Донецкой области.

Фото: DeepState

Ранее аналитики отметили, что в Покровске Донецкой области продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые несколько дней назад проникли в город через населенный пункт Зверев.

20 июля в ОСУВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.

В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.