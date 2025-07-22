Армия РФ оккупировала Грушевское и продвинулась возле еще четырех сел Донецкой области — DeepState
Российская оккупационная армия захватила село Грушевское в Донецкой области (Фото: DeepState)
Армия страны-агрессора России оккупировала село Грушевское Волновахского района Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState во вторник, 22 июля.
По данным DeepState, российские войска также продвинулись продвинулся у Воскресенки, Орехового, Маяка и Затышка (бывшее Суворово) в Донецкой области.
Ранее аналитики отметили, что в Покровске Донецкой области продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые несколько дней назад проникли в город через населенный пункт Зверев.
20 июля в ОСУВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.
В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.
