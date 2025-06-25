Военнослужащие 28-й ОМБр стреляют из самоходной гаубицы М109 Паладин в сторону российских войск возле Торецка Донецкой области, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Российские войска оккупировали Андреевку и Константинополь в Донецкой области , сообщает аналитический проект DeepState в среду, 25 июня.

По данным аналитиков, армия РФ также продвинулась возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке Донецкой области.

Фото: DeepState

Накануне в DeepState заявили, что Россия оккупировала село Новомихайловка Донецкой области, а также продвинулась возле семи населенных пунктов.

В отчете Института изучения войны (ISW) 23 июня говорилось, что российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя в войне против Украины давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы.

Аналитики констатируют, что сейчас оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях и, видимо, отдают приоритет наступательным операциям в Донецкой области.

В ОСУВ Хортица 25 июня отметили, что РФ усиливает наступление на Покровском направлении. Сейчас продолжаются тяжелые бои, Силы обороны сдерживают врага.