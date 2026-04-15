Из-за изменения погоды войска РФ активизировали наступление почти по всей линии фронта — Сырский
В марте ВСУ восстановили контроль над почти 50 кв. км. территории, заявил Сырский (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)
С изменением погодных условий российские оккупанты активизировали наступательные действия и проводят их почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 15 апреля.
По его словам, самыми «горячими» в течение месяца были Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления.
Сырский заявил, что в марте украинские военные восстановили контроль над почти 50 кв. км. территории, которая была оккупирована россиянами.
«С целью снижения наступательных возможностей врага поддерживаем высокую интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории России, обеспечивающих действия оккупантов», — отметил он.
Главком добавил, что Украина за месяц поразила 76 таких целей, из них 15 — объекты нефтеперерабатывающей промышленности.
9 апреля Сырский отметил, что особенно высокой активность российской оккупационной армии остается на Покровском направлении.
3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте является лучшей для Украины за последние 10 месяцев.
По его словам, такой вывод, в частности, основывается на анализе британской и украинской разведки.
2 апреля в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия планирует продолжать войну против Украины как минимум до конца лета, а также рассматривает вариант ведения боевых действий в течение всего года.