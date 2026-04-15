В марте ВСУ восстановили контроль над почти 50 кв. км. территории, заявил Сырский (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

С изменением погодных условий российские оккупанты активизировали наступательные действия и проводят их почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 15 апреля.

По его словам, самыми «горячими» в течение месяца были Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления.

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Сырский заявил, что в марте украинские военные восстановили контроль над почти 50 кв. км. территории, которая была оккупирована россиянами.

«С целью снижения наступательных возможностей врага поддерживаем высокую интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории России, обеспечивающих действия оккупантов», — отметил он.

Главком добавил, что Украина за месяц поразила 76 таких целей, из них 15 — объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

9 апреля Сырский отметил, что особенно высокой активность российской оккупационной армии остается на Покровском направлении.

3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте является лучшей для Украины за последние 10 месяцев.

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По его словам, такой вывод, в частности, основывается на анализе британской и украинской разведки.

2 апреля в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия планирует продолжать войну против Украины как минимум до конца лета, а также рассматривает вариант ведения боевых действий в течение всего года.