Андреевка — село Сумского района Сумской области. Новомарково — село Краматорского района Донецкой области.

По данным DeepState, российские войска также продвинулись возле села Майское, которое расположено возле Новомаркового.

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Фото: DeepState

Фото: DeepState

Ранее в DeepState заявили, что россияне в Сумской области оккупировали село Новониколаевка, а также продвинулись вблизи Варачино и Грабовского.

21 декабря 2025 года стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе села Грабовское Сумской области, откуда россияне вывезли более 50 гражданских людей.

23 декабря начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

4 января он отметил, что армия РФ осуществляет дистанционное минирование Грабовского, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.