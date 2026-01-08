Россияне оккупировали Андреевку в Сумской области и Новомарково в Донецкой области — DeepState

8 января, 10:53
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Российские войска также продвинулись возле села Майское Донецкой области, сообщает DeepState (Фото: 24-я отдельная механизированная бригада / Генштаб ВСУ)

Российские войска также продвинулись возле села Майское Донецкой области, сообщает DeepState (Фото: 24-я отдельная механизированная бригада / Генштаб ВСУ)

Армия страны-агрессора России оккупировала Андреевку Сумской области и Новомарково Донецкой области, сообщил аналитический проект DeepState 7 января.

Андреевка — село Сумского района Сумской области. Новомарково — село Краматорского района Донецкой области.

По данным DeepState, российские войска также продвинулись возле села Майское, которое расположено возле Новомаркового.

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DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

Ранее в DeepState заявили, что россияне в Сумской области оккупировали село Новониколаевка, а также продвинулись вблизи Варачино и Грабовского.

21 декабря 2025 года стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе села Грабовское Сумской области, откуда россияне вывезли более 50 гражданских людей.

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23 декабря начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

4 января он отметил, что армия РФ осуществляет дистанционное минирование Грабовского, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Сумская область Донецкая область Война России против Украины Фронт наступление РФ

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