«Они не готовы погибать». Боец с передовой рассказывает, как Кремль ликвидирует русских фашистов на фронте 26 июля, 19:47 NV Премиум Уничтоженный российский танк в освобожденном селе Новодаровка, Запорожская область, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российский режим приступил к фактически ликвидации радикальных ультрапатриотов, отправляя их на фронт, при этом основная масса населения РФ готова к поражению на Донбассе и в войне в целом, рассказал Radio NV доброволец ВСУ с позывным Східний.

— Давайте попробуем разобраться. Гиркин, являвшийся «министром обороны» так называемой «ДНР», а сейчас его большая политическая и военная история привела его, по сути, в тюрьму. И есть такая тенденция, что у тех самых активных коллаборантов, звавших Путина, их зачищали, в принципе, примерно с таким же упорством, как и наши, например, специальные силы. Как вы это оцениваете?

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— На самом деле этот вопрос уже давно назревал. Я сам из оккупированного Донбасса, из города Кадиевка, это Луганская область. У нас тоже там была одиозная личность во главе местных боевиков. Это был Павел Дремов, командир казачьего полка. И его тоже ФСБ зачистило в определенный момент, когда он стал им абсолютно невыгоден. На самом деле российские власти сделали в определенный момент ставку на ультрапатриотов и русских националистов, в виду того, что их армия была низко мотивирована, не способная сражаться на поле боя.