В DeepState рассказали, сколько россияне захватили в сентябре (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

Продвижение российских оккупационных войск в сентябре замедлилось, россияне смогли захватить почти вдвое меньшую территорию, чем в августе.

Об єтом сообщает аналитический проект DeepState.

В сообщении говорится, что россияне смогли захватить в сентябре 259 кв км — меньше всего начиная с мая 2025 года.

Инфографика: DeepState

При этом уточняется, что россияне в прошлом месяце оккупировали на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц оккупанты смогли занять 0.04% от всей площади страны и теперь общий показатель составляет 19.04%.

Аналитики указывают, что больше всего потери территории было на Новопавловском направлении — 53% от всех захваченных кв км.

«Новопавловский — главный проблемный отрезок. Где количество продвижений значительно больше, чем штурмовых действий, а последние кадровые решения здесь не внушают большой надежды на улучшение», — говорится в сообщении DeepState.

Относительно Покровского направления, аналитики указывают, что оборона там остается эффективной, поскольку «цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе — разные уровни сложности».

30 августа в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российское летнее наступление провалилось и практически не достигло целей — враг не имеет полного контроля ни над одним крупным городом.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) указали, что РФ перебрасывает свои «элитные» подразделения перед осенним наступлением. По мнению экспертов, оно будет сосредоточено на попытках захватить оставшуюся часть Донецкой области.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами.

17 сентября украинский президент сообщил, что РФ отказалась от Сумского направления после больших потерь.