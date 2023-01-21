Война РФ с Украиной зашла в тупик — британская разведка

21 января, 09:51
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Украинские военные возле Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные возле Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские и украинские войска не достигают существенных успехов ни на одном участке фронта, из-за чего война РФ с Украиной зашла в тупик.

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны Британии в Twitter.

Как отмечается, на северо-востоке, у Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.

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По данным британской разведки, в Донецкой области, в Бахмутском секторе, силы армии России и Вагнера, вероятно, перегруппируются в Соледаре после его захвата в начале недели. На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.

Как отмечают в разведке, в целом ситуация находится в состоянии застоя. «Однако существует реальная возможность локального наступления российских сил у Бахмута», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1616684398342029312

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, там продолжаются ожесточенные бои.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

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18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские защитники якобы могли отступить из Соледара 16 января и занять новые оборонительные позиции к западу от города.

Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские оккупанты полностью не захватили Соледар.

https://www.youtube.com/embed/NEQL0sW_zkc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Разведка Соледар Бахмут Война России против Украины

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