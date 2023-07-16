На Бахмутском направлении ВСУ «твердо держат инициативу» уже несколько недель подряд — Череватый 16 июля, 22:55 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Бахмутском направлении украинские силы «твердо держат инициативу» уже несколько недель подряд.

Об этом заявил заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

«На Бахмутском направлении украинские силы твердо держат инициативу несколько недель подряд. Мы двигаемся несколько размеренно. Мы ежедневно освобождаем сотни метров, а каждую неделю километры. Хоть это и не десятки, но это освобожденная наша земля. Эти сутки были очень напряженными на этом направлении — враг 451 раз обстрелял наши позиции, произошло 16 боестолкновений», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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По его словам, противник применяет весь спектр оборонных усилий — это построение инженерно-заградительных сооружений, мощные удары по артиллерии.

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григорьевки и Ивановского Донецкой области. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел.