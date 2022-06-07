«Российской элите пофиг на свой народ». Военные РФ демотивированы, ситуация будет развиваться в пользу Украины — Интернациональный легион 7 июня, 16:53 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ведут огонь из гаубиц М777 по позициям российской армии. Донецкая область (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

Пресс-секретарь Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру рассказал в эфире Радио НВ, в каком состоянии сейчас находятся российские военные.

«На поле боя российская армия сейчас не только демотивирована. <...> С точки зрения логистики, внутренней коммуникации, организации, взаимодействия между подразделениями (официальной российской армии и так называемыми народными милициями „ДНР“ и „ЛНР“) — это все огромная каша. Поэтому у них пока мало что выходит. И потому я бы сказал, что развитие событий в ближайшие недели будет в нашу пользу», — отметил Магру.

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Представитель Интернационального легиона не удивлен тем, что Россия не ценит жизнь своих военных:

«Это для меня совершенно не удивление, потому что история России учит, что российской элите пофиг на свой народ. Это не новость. Это [прослеживается] в течение нескольких веков. Тот факт, что высшему военному и политическому руководству в РФ не столь важно, сколь велики их потери личного состава, не должно удивлять никого».

Магру полагает, что существует пропорциональная зависимость между отношением к бойцам и ситуацией на поле боя. Поэтому, убежден он, чем больше страна ценит армию, тем больше будет вероятность победы:

«Полное отсутствие этих факторов и довольно шокирующее безразличие к судьбе их военнослужащих, думаю, является причиной низкого морального, боевого духа у российских солдат».

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