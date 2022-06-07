«Российской элите пофиг на свой народ». Военные РФ демотивированы, ситуация будет развиваться в пользу Украины — Интернациональный легион

7 июня, 16:53
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные ведут огонь из гаубиц М777 по позициям российской армии. Донецкая область (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

Украинские военные ведут огонь из гаубиц М777 по позициям российской армии. Донецкая область (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

Пресс-секретарь Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру рассказал в эфире Радио НВ, в каком состоянии сейчас находятся российские военные.

«На поле боя российская армия сейчас не только демотивирована. <...> С точки зрения логистики, внутренней коммуникации, организации, взаимодействия между подразделениями (официальной российской армии и так называемыми народными милициями „ДНР“ и „ЛНР“) — это все огромная каша. Поэтому у них пока мало что выходит. И потому я бы сказал, что развитие событий в ближайшие недели будет в нашу пользу», — отметил Магру.

Видео дня
Читайте также:
«Очень тяжело, но будут драться». Как интернациональный легион помогает ВСУ «перемалывать» армию РФ в Северодонецке — израильский офицер

Представитель Интернационального легиона не удивлен тем, что Россия не ценит жизнь своих военных:

«Это для меня совершенно не удивление, потому что история России учит, что российской элите пофиг на свой народ. Это не новость. Это [прослеживается] в течение нескольких веков. Тот факт, что высшему военному и политическому руководству в РФ не столь важно, сколь велики их потери личного состава, не должно удивлять никого».

Читайте также:
В Северодонецке идут уличные бои, оккупанты перебрасывают все больше сил в город

Магру полагает, что существует пропорциональная зависимость между отношением к бойцам и ситуацией на поле боя. Поэтому, убежден он, чем больше страна ценит армию, тем больше будет вероятность победы:

«Полное отсутствие этих факторов и довольно шокирующее безразличие к судьбе их военнослужащих, думаю, является причиной низкого морального, боевого духа у российских солдат».

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Армия России Легионеры Российская армия Фронт Война на Донбассе Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X