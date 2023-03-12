В ВСУ назвали направление, где оккупанты применяют артиллерию и РСЗО больше всего

12 марта, 21:36
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

В течение нескольких недель российские оккупанты совершают наибольшее количество обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня на Лиманско-Купянском направлении.

Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

«Уже несколько недель подряд это направление — лидер по артиллерийским обстрелам и обстрелам из РСЗО. В частности, за эти сутки произошло 414 обстрелов, 12 боеприкосновений, и также враг потерял 70 окупантов, 82 ранены, подбит танк и пять БМП», — высказался Череватый.

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По его словам, украинские военные ликвидируют на этом направлении вражескую бронетехнику. Обычно это танки Т-72, а около недели назад за сутки были подбиты пять танков Т-90.

Оккупанты сосредоточили там профессиональные подразделения армии РФ, в том числе воздушно-десантные войска, бригады так называемого корпуса ЛНР, которые комплектовались под контролем России, и механизированные танковые подразделения.

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В течение 11 марта украинские военные отразили 92 атаки российской оккупационной армии на пяти направлениях фронта. В частности, на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов.

https://www.youtube.com/embed/0rGL2HJJ3-s
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Артиллерия РСЗО Война России против Украины

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