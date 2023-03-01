«Будем бить врага до самого его дома». Арта РФ стреляет медленнее, чем мы бежим вперед — интервью NV с добровольцем из Израиля Вольфом 1 марта, 15:51 Эксклюзив NV Украинские военные ведут огонь по вражеским позициям (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / facebook)

Боец Вольф — доброволец из Израиля. Он руководитель международной группы Masada.

В интервью Radio NV он рассказал, как попал на войну в Украину, с какими оккупантами не хотел бы иметь дела и что изменит западное оружие на поле боя.

— Как вы попали в Украину, когда началось большое вторжение в Россию? Вы скрывали от своих родителей, что уже здесь?

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— Да. Когда я сюда приехал, так получилось, что у меня был выбор: позвонить отцу и признаться честно, что я на родине, приехал воевать, либо промолчать. Я выбрал второй вариант, потому что понимал: если моя семья узнает, что я здесь, они останутся тут и мне это будет очень сильно мешать. Мне нужно было, чтобы мама и отец моего папы уехали отсюда, потому что это бы меня очень отвлекало. Поэтому я тянул.

— В каком состоянии была украинская армия, когда вы только что пришли, и что мы имеем теперь? Каково основное отличие?

— Когда я только попал сюда, я увидел такую картину: люди взяли в руки оружие и, как говорится, со словами «иду на вы» вышли просто в бой против матерого, сильного противника; без страха, но с еще небольшим опытом в такой большой страшной войне.

На сегодня опыта достаточно для того, чтобы отбивать любые атаки противника и отбирать обратно то, что принадлежит нам по праву.

— Вы сказали, что среди российских захватчиков есть 20% тех, с которыми вы не хотели бы иметь дело. Это профессиональные военные, профессиональные убийцы. Не могли бы вы рассказать вам больше о них и где вы столкнулись с ними?

— С кем бы не хотелось иметь дело? Да ни с кем не хотелось бы иметь дело. Этой войны вообще не должно быть в наше время. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.

А по поводу тех страшных и небезопасных профессионалов, которые приехали, да, они действительно есть. Да, их действительно не так много, как может показаться. Они владеют навыками сумасшедшего уровня. Они везде есть. К сожалению, наш противник обладает такими ресурсами, в том числе живой силой.

Я не могу сказать, что они какие-то страшные и с ними не хочется иметь дело. Они профессионалы, профессионалов я уважаю. Было бы глупо недооценивать, вообще ни на что не обращать внимания. Они такие же живые люди, но с серьезной подготовкой, с серьезными навыками и умениями.

Побеждает тот, кто более информирован, обладает более холодным рассудком и отсутствием паники на поле боя. У нас достаточно ребят, которые ведут себя точно таким же образом.

Вернусь к предыдущему вопросу об опыте. Сегодня мы приобрели такой опыт, что против этих 20% мы имеем все 100. Встречались? Да, мы встречались, это было харьковское направление, потом уже на херсонском.