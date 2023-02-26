«Эпицентр удара врага». В ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении 26 февраля, 15:12 Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, динамика которых очень напряжена, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона в воскресенье, 26 февраля.

"Это эпицентр главного удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском отрезке фронта (это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Пивничное) произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", — сказал Череватый.



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По его словам, только в районе самого Бахмута произошло 34 обстрела и 14 боестолкновений.



В течение 25 февраля на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 77 россиян, еще 159 окупантов ранены.

В то же время он отметил, что войска РФ сосредотачивают удары артиллерии на Лиманском и Купянском направлениях. За сутки враг совершил 197 обстрелов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Там произошло 19 боестолкновений и 5 авианалетов, а украинские военные ликвидировали 67 захватчиков, еще 102 оккупанта получили ранения.

Череватый добавил, что за сутки были уничтожены четыре модернизированных танка Т-72, одна боевая машина пехоты и склад боеприпасов врага. А в предыдущие дни там уничтожали и новейшие российские танки Т-90.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение 25 февраля отразили 71 атаку российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Там враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления.