«Эпицентр удара врага». В ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

26 февраля, 15:12
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Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, динамика которых очень напряжена, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона в воскресенье, 26 февраля.

"Это эпицентр главного удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском отрезке фронта (это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Пивничное) произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", — сказал Череватый.

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По его словам, только в районе самого Бахмута произошло 34 обстрела и 14 боестолкновений.

В течение 25 февраля на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 77 россиян, еще 159 окупантов ранены.

В то же время он отметил, что войска РФ сосредотачивают удары артиллерии на Лиманском и Купянском направлениях. За сутки враг совершил 197 обстрелов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Там произошло 19 боестолкновений и 5 авианалетов, а украинские военные ликвидировали 67 захватчиков, еще 102 оккупанта получили ранения.

Череватый добавил, что за сутки были уничтожены четыре модернизированных танка Т-72, одна боевая машина пехоты и склад боеприпасов врага. А в предыдущие дни там уничтожали и новейшие российские танки Т-90.

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По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение 25 февраля отразили 71 атаку российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Там враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления.

https://www.youtube.com/embed/j2dtUZe5tew
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Бахмут Купянск Война России против Украины Лиман

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