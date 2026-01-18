Аналитики DeepState сообщают, что российские оккупанты смогли продвинуться вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом говорится в сводке проекта в субботу, 17 января.

Отмечается, что войска РФ имели успех вблизи Свято-Покровского и Федоровки.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

Накануне аналитики сообщали, что россияне продвинулись в районе населенного пункта Железнянское Донецкой области.

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Также российские оккупанты продвинулись в районе Гуляйполя, Красногорского и Привольного, что в Запорожской области.

15 января в DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в отдельных районах Донецкой и Запорожской областей. В частности, в районе Зализнянского и Яблоновки, а также возле Степногорска.

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14 января в DeepSate сообщили, что российские оккупанты продвинулись в отдельных районах Харьковской и Запорожской областей. В частности, в районе Лазовой и Степногорска.

13 января в DeepState сообщили, что армия страны-агрессора России продвинулась в нескольких населенных пунктах Донецкой области. По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Шандриголово и Свято-Покровского.

1 января проект DeepState сообщил, что россияне за 2025 год оккупировали 4336 кв км украинской территории, что составляет примерно 0,72% от всей территории страны.