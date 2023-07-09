Россияне наступали и вели штурм на востоке, но безуспешно. ВСУ продолжают операцию на двух направлениях — Генштаб

9 июля, 08:12
Поделиться:
Украинский военный и САУ Богдана под Бахмутом в Донецкой области, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинский военный и САУ Богдана под Бахмутом в Донецкой области, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты безуспешно наступают на востоке Украины, сосредотачивая основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро воскресенья, 9 июля.

Читайте также:
500 дней большой войны с РФ. Цена для Украины и расплата для врага в 12 ошеломляющих цифрах
  • Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
  • На Слобожанском и Северском россияне обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.
  • На Купянском — пытались наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. ВСУ отбили все атаки.
  • На Авдеевском — безуспешно наступали в районе Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
  • На Шахтерском — в районе Благодатного.
  • На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия и пытался вытеснить украинские войска с позиций в районе Веселого в Донецкой области, но не имели успеха.
  • На Марьинском — Силы обороны отбили все атаки возле Марьинки.
  • На Бахмутском — оккупанты нанесли авиаудары в районах Ивановского, Дружковки, Белой Горы, Дружбы.
  • На Запорожском и Херсонском — армия РФ пытается не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.
  • На всех направлениях (кроме Волынского и Полесского) оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из различных видов вооружения.

Видео дня

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Читайте также:
«Обратного пути уже не будет». Сергей Рахманин — о достижениях Украины за 500 дней масштабной борьбы с РФ и ближайшем будущем. Интервью

За прошедшие сутки российские военные нанесли 52 авиаудара, совершили около 60 обстрелов из РСЗО и запускали по Украине ракеты и беспилотники.

Украинские военные нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, уничтожили 10 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства ПВО и две станции радиоэлектронной борьбы россиян.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X