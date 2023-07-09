Россияне наступали и вели штурм на востоке, но безуспешно. ВСУ продолжают операцию на двух направлениях — Генштаб 9 июля, 08:12 Украинский военный и САУ Богдана под Бахмутом в Донецкой области, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты безуспешно наступают на востоке Украины, сосредотачивая основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро воскресенья, 9 июля.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском россияне обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

На Купянском — пытались наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. ВСУ отбили все атаки.

На Авдеевском — безуспешно наступали в районе Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Шахтерском — в районе Благодатного.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия и пытался вытеснить украинские войска с позиций в районе Веселого в Донецкой области, но не имели успеха.

На Марьинском — Силы обороны отбили все атаки возле Марьинки.

На Бахмутском — оккупанты нанесли авиаудары в районах Ивановского, Дружковки, Белой Горы, Дружбы.

На Запорожском и Херсонском — армия РФ пытается не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.

На всех направлениях ( кроме Волынского и Полесского) оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из различных видов вооружения.

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Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

За прошедшие сутки российские военные нанесли 52 авиаудара, совершили около 60 обстрелов из РСЗО и запускали по Украине ракеты и беспилотники.

Украинские военные нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, уничтожили 10 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства ПВО и две станции радиоэлектронной борьбы россиян.