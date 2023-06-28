Оккупанты пытаются наступать на трех направлениях, авиация ВСУ за сутки поразила 18 районов скопления войск РФ 28 июня, 07:13 За сутки силам ВСУ пришлось отбивать 30 штурмов врага (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия сосредотачивает основные наступательные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом идет речь в утренней сводке Генштаба ВСУ от 28 июня.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.



На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое на Харьковщине.

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На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, успеха не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Никифоровка, Васюковка, Раздоловка, Марково, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности, Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов и Павловка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 — по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА.



Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили:

1 пункт управления,

2 зенитных ракетных комплекса Бук

Бук 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.