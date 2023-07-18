Россияне атакуют на пяти направлениях, ВСУ поразили две тяжелые огнеметные системы Солнцепек — сводка Генштаба 18 июля, 07:35 Украинский военный в освобожденной от россиян Новодаровке Запорожской области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки здесь произошло 36 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро вторника, 18 июля.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском россияне обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

На Купянском — украинские военные стойко держат оборону, россияне безуспешно наступали западнее Лимана Первого Харьковской области.

На Авдеевском — Силы обороны отбили все атаки в районе Авдеевки.

На Лиманском направлении оккупанты наступали в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области, но не имели успеха.

На Марьинском — Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и у Красногоровки.

На Бахмутском — отбили удары возле Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском — армия РФ пытается не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.

На всех направлениях ( кроме Волынского и Полесского) оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из различных видов вооружения.

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Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

За прошедшие сутки российские военные нанесли пять ракетных ударов из ЗРК С-300, 40 авиаударов, совершили около 60 обстрелов из РСЗО. Есть разрушения, погибшие и раненые среди населения.

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также ВСУ уничтожили три ударных дрона-камикадзе Shahed-136 и шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы оккупантов, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ.