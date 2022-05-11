Бои на востоке и юге. Военный обозреватель — о победителе битвы за Харьков, активизации в Приднестровье и угрозе окружения войск Украины 11 мая, 19:04 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Человек сидит на скамейке возле разрушенного здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Министерстве обороны заявили, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией. Однако бои продолжаются и на востоке, и на юге страны.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об успехах и угрозах на фронтах в эфире Радио НВ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Денис Попович военный эксперт, журналист

— Продвижение в Харьковской области. Когда читаю сводки с фронтов, то их описывают как осторожное, но решительное. Как бы вы описали ситуацию к востоку и северо-востоку от Харькова?

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— Так бы и описал — осторожно, но решительно. Там же местами, насколько я понимаю, состоялся или должен в ближайшее время состояться выход на границы Украины. Это вытеснение российских войск за пределы нашей страны, прежде всего в северном направлении. Это полностью снимает любую угрозу прямых обстрелов Харькова из ствольной артиллерии.

Если так дальше будет продолжаться (конечно, мы говорим условно), так это снимает вопрос о победителе в битве за Харьков. Это очень важный аспект.

— Восточный фронт — Донецкая и Луганская области. Мы уже вторую неделю знаем о тяжелых боях, есть потери с обеих сторон. Оккупанты активно пытаются продвигаться и нащупать какое-то слабое звено в украинской обороне. Что происходит сейчас?

— Удачи под Харьковом ограничивают возможности россиян и вообще на восточном фронте. Мы же помним, что сначала ставилась задача взять Харьков, а затем сделать большое оцепление группировки украинских сил ООС на Донбассе путем соединения двух сторон тисков в Днепропетровской области.

Сейчас мы видим трудные бои в Луганской области. В районе Северодонецка ситуация тревожная. И такое упорное продвижение российских войск в Луганской области может свидетельствовать о том, что они готовы согласиться на малое окружение в районе Северодонецка. Еще ничего не решено.

— Разрушена Попасная, о которой враги говорят, что они ее взяли, но это просто выжженная земля. Что можно ожидать на восточном фронте в ближайшее время?

— Думаю, основные события будут сосредоточены вокруг Харькова. Мы будем продолжать вытеснение российских войск из этого региона, а они будут отступать для того, чтобы не попасть в котел, в окружение. Это первый аспект.

Второй аспект: будут продолжаться бои в Луганской области, российские войска будут пытаться окружить наши силы. Там обе стороны находятся на грани истощения: в большей степени российские войска, потому что они наступают.

В ближайшее время мы еще будем слышать о тактическом продвижении российских войск, но очень бы не хотелось, чтобы они добились этой цели — окружения близ Северодонецка. Надеемся, этого не произойдет.

— Мариуполь. Там все еще держится гарнизон, который есть на Азовстали. Военным путем Украина сейчас не может деблокировать Мариуполь. Что можно сказать о тамошней ситуации?

— Когда мне задают вопрос о Мариуполе, каждый раз мне сложно на него отвечать. Не потому, что нечего сказать: одно дело, когда ты говоришь определенные вещи с места событий, а другое, когда ты говоришь такие вещи, условно говоря, из теплой квартиры, и пытаешься судить, что там происходит.

Там ужасные вещи происходят и очень трудно себе представить, как сидеть в подземельях, когда у тебя над головой падают огромные бомбы.

Если говорить о деблокаде, то это крайне сложно. На самом деле военного решения сейчас нет. Освобождение военных и азовцев можно проводить только путем переговоров. И путем переговоров оно не очень удается, поэтому я думаю, это история об уничтожении. Или они дождутся наших войск, которые рано или поздно подойдут к Мариуполю, или их постараются уничтожить российские оккупанты и «ДНРовцы». Мы знаем, что такое Азов для России — это «нацистский батальон», и я не думаю, что можно ожидать пощады.

— А теперь вернемся к южному фронту. Между Херсоном и Николаевом наши держатся, серьезных продвижений вроде бы нет. Как вы бы описали ситуацию на юге?

— Никаких продвижений к Запорожской, Херсонской, Николаевской областям. Там идут позиционные бодания.

Главное, что там происходит — это постоянные обстрелы Николаевской области, городов Николаева, Одессы. Каждый день по нескольку раз мы видим эти обстрелы. Это [исполнение] части заявлений российского командования о втором этапе плана — продвижении к Приднестровью и сохранении так называемого, крымского коридора. На земле они этого сделать не могут, а вот кошмарить Николаев и Одессу такими обстрелами будут и дальше.

— Есть ли угроза Одессе? От американских чиновников звучал тезис о том, что россияне могут что-нибудь устроить в Молдове, в Приднестровье и показать это как свою победу. Активизацию в Приднестровье мы наблюдали на прошлой и позапрошлой неделе. Это отвлечение украинских сил, дабы сковать их именно в том направлении? Действительно ли там могут быть какие-то серьезные военные действия?

— Приднестровье — это история об отвлечении, как и намеченные движения в Беларуси. Это первое. И второе: теоретически они могут что-нибудь сделать в Молдове и Приднестровье, но при условии: а) продвижения в сторону Николаева; б) продвижения в сторону Одессы. Главное — им нужно будет подкрепление в том районе, а оно не будет возможно до тех пор, пока они не смогут уничтожить нашу систему ПВО. Если наша система ПВО будет действовать, им будет очень тяжело что-либо сделать в этом направлении — на юге Одесской области и, в частности, в Приднестровье и Молдове.

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