«РФ всегда действует авантюрно». Как раздражают россиян для мобилизации, чем важен Змеиный и страшное Приднестровье — интервью с Ждановым 3 мая, 20:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов (Фото:Командування Сухопутних військ ЗСУ / Land Forces Command of AFU / Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ проанализировал стратегию российской армии, их планы в Изюме, Харькове, Мариуполе и Приднестровье, а также рассказал, в каких регионах Россия может объявить мобилизацию и почему солдат не будут собирать в Москве или Санкт-Петербурге.

Война России против Украины — главные события 3 мая

— Оккупанты начали штурм Азовстали, сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко. Выдержат ли наши военные этот штурм?

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— Ситуация очень сложная. Вывели гражданских, и теперь ничего не сдерживает российские войска для того, чтобы либо уничтожить, либо заставить наших военных на заводе Азовсталь сдаться. Думаю, ребята будут держаться до конца, они определились со своим решением. Напомню, президент Зеленский дал им возможность выбора: бороться или сдаться. Они выбрали бороться. Выдержат они или нет, сказать весьма затруднительно, потому что все огневые средства, которые есть в арсенале российских войск, сейчас будут брошены на завод Азовсталь.

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— Около 200 гражданских еще находятся на Азовстали. Оккупантов не останавливало то, что они убивали гражданских людей.

— Два дня они подождали. Пока были представители ООН, у наших была небольшая передышка — не было штурмовых действий.

— Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо «спецоперации» и о мобилизации. Сколько времени может занять всеобщая мобилизация в России? Сколько человек они могут привлечь?

— Я сомневаюсь, что они объявят общую мобилизацию. В целом в РФ мобилизационный ресурс составляет около 17−18 миллионов. Куда они их призовут? Где они возьмут столько оружия? Поэтому я думаю, что мобилизация вряд ли будет объявлена.

Часть общества РФ надеется, что Путин на 9 мая объявит какие-то хорошие новости, в том числе и об окончании «специальной военной операции в Украине». А мы говорим, что он объявит мобилизацию. Это может вызвать шок и неадекватную реакцию со стороны российского общества.

Думаю, они объявят мобилизацию, скорее всего, в приграничных с Украиной районах. И очень об этом не будут распространять [информацию] в СМИ. А 9 мая они проведут на каких-то своих исторических нарративах, как всегда, в предыдущие годы.

— Вы думаете, что мобилизовать российское население и мотивировать, что они будут бороться с англосаксонским миром или с НАТО или с нацистами, как в 1941 году, это не очень вероятный вариант?

— Да. Представьте себе бомонд в Москве и всеобщую мобилизацию. Или в Санкт-Петербурге. Есть места, где категорически невозможно объявить мобилизацию. Скорее всего, если она и будет, то частичная или распределена по регионам.

Сегодня же никого не вербуют в Москве. А вербуют в депрессивных регионах, где у людей нет ни работы, ни прибыли, обещая золотые горы. Все слухи о войне уже распространились до Сахалина включительно. Все понимают, что это за операция, и чем она может закончиться.

— Была новость о том, что пограничные области РФ вроде бы готовятся к эпидемии холеры. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Это оценивают как возможную провокацию с биологическим оружием. Как вероятно, что россияне, используя этот повод, смогут задействовать биологическое оружие?

— Биологическое оружие вряд ли они задействуют, потому что, прежде всего, они сами будут страдать от этого оружия. Они дегуманизируют Украину на этих территориях, вызывая ненависть и злобу у местного населения. Кстати, на территориях приграничных областей изо дня в день ожидается, что они введут красный уровень террористической угрозы, а дальше — военное положение и всеобщая мобилизация. Пошагово они подводят эти регионы к тому, чтоб их мобилизовать и отправить на войну.

— О каком количестве мобилизованных мы можем говорить?

— Обычно резерв можно оценить в 30% от общей численности населения в этих областях. Приблизительную цифру можем узнать. Это если объявляется всеобщая мобилизация — мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут ей подлежать.

— Могут ли быть какие-то протестные настроения именно в этих пограничных областях? Смогут свергнуть власть хотя бы на местах?

— Никакого протеста не будет. Они же планомерно в течение двух месяцев кошмарят это население, запугивают его до состояния паники. Это и будет способствовать тому, что часть мужского населения будет воспринимать мобилизацию как необходимый шаг для того, чтобы защитить свой дом, свою семью. Это специальная психологическая операция, проводимая спецслужбами РФ.

— Сообщается, что сегодня в Белгороде…

— Взрывы, пожары — это все раздражение. Они обвиняют постоянно нас с вами. В голове каждого гражданина, проживающего на этих территориях, складывается картинка, что мы террористы, что мы хотим на них напасть. Поэтому нужно защищаться.

— Это снова будет «пушечное мясо»? Можем ли мы ожидать чего-то большего, чем мужчины, которых мобилизуют в этих пограничных областях?

— Если они будут сразу переодеты, вооружены и брошены в бой, это будет сугубо «пушечное мясо». В любом случае, все «сливки» — тех, кто имел боевой опыт в горячих точках в рядах вооруженных сил России или в рядах частных военных кампаний — они уже собрали.

Это будет общая масса военнообязанных, которую нужно сначала собрать, потом научить, а затем бросать в бой. Поскольку времени у них нет, они будут просто переодевать и бросать в бой, как в 1941 году.

— На острове Змеиный были уничтожены российские системы ПВО. Можете ли вы объяснить, почему так важен остров Змеиный? Почему следует за него бороться?

— Если бы мы позволили остаться на острове Змеиной батареи ЗРК С-300, то воздушный комплекс контролировал бы воздушное пространство всего юга Украины. Этот комплекс дальности действует до 200 километров.

Во-вторых, это было что-то вроде крейсера Москва, прикрывавшего всю эскадру. Эскадра могла подойти к нашему побережью под прикрытием этого комплекса ПВО. А [уничтоженные] катера Раптор могут нести до 20 человек десанта. Мы показали россиянам, что да, у нас нет физического присутствия на острове, но огневой контроль над островом мы держим полностью. Кто ступит на этот остров, тот и будет обезврежен.

— Российские войска продолжают обстреливать Харьков — районы Павлового поля и Алексеевки. Зачем они это делают? В начале смысл был в том, чтобы терроризировать население для того, чтобы Харьков сдался. Сейчас у нас 69-й день войны. Они хотят просто убивать гражданских и разрушать инфраструктуру?

— Смысл еще и в том, что это наказание харьковчанам, потому что они не встречали «руський мир» с хлебом-солью. Поэтому они будут уничтожать город.

Судя по настроениям Путина, они не оставляют надежды захватить Харьков. Кстати, военные снова рапортуют в Кремле, что они выполнят все задачи, а еще и добавят Молдову к тем, которые ставит Путин в начале войны.

— Какую угрозу представляет российский контингент, который находится в Приднестровье? Полагаете, контингент способен взять под контроль, оккупировать Молдову?

— Россияне всегда действуют авантюрно. Это так называемый русский «авось» — «авось получится, авось произойдет». Я не исключаю, что они могут попытаться захватить. Более того, в Молдове еще и пророссийских настроений гораздо выше процент, чем в нашем обществе. Возможен вариант, что они могут попытаться захватить [Молдову], приехать на броне в Кишинев и требовать от руководства подписания какого-либо соглашения — что-то вроде предъявляемого нам ультиматума. Молдова сегодня фактически не защищена.

Против нас они не могут выставить эту группу войск. Потому что ее боевой потенциал очень низкий. Наш боевой потенциал на этом направлении намного больше — мы можем одномоментно уничтожить всю эту группу и закрыть вопросы. Поэтому первого выстрела с их стороны я не ожидаю.

— О чем свидетельствует приезд начальника генштаба РФ Валерия Герасимова на фронт?

— О том, что у них скверные дела. Думаю, он приехал разбираться, почему не выполняются те задачи, которые он ставит, почему войска топчутся на месте, а не продвигаются вперед, как это было прописано в боевых приказах.

Напомню, по некоторой информации он поставил на кон собственную военную карьеру. Поэтому было очень важно приехать, посмотреть и разобраться, что происходит.

— В The New York Times сообщалось, что Герасимов мог приезжать, чтобы изменить курс военных действий. Возможна ли такая цель пребывания на фронте?

— У них нет маневра, чтобы сильно менять курс. Единственное, что они могут сделать, это создать второе главное направление, которое будет ложным, отвлекающим. Но для этого нужны силы и средства, которых на сегодняшний день у них нет.

Кстати, по всем другим направлениям, кроме Донецкого, они начали перегруппировку войск — то есть смену тех войск, которые мы уже погромили, на более или менее свежие, которые они подбирали и доукомплектовали.

Главная проблема вооруженных сил России состоит в том, что этой операцией командуют политики, а не военные. Для нас это очень хорошо, а для них очень плохо. Путин не менял своих целей наступления на Донбассе. Он говорит, что Донецкая и Луганская области остаются в приоритете. Поэтому военные и стараются придумать какой-то другой способ, но любой ценой выполнить те задачи, которые поставлены политическим руководством России.

— Украина ударила по командному пункту в Изюме. Были слухи, что мог пострадать Герасимов, но потом это опровергли. Был ли такой удар по командному пункту? Это наша пропаганда?

— Это точно не наша пропаганда. То, что он попал под удар, можно не подвергать сомнению. Ранен ли он или нет, мы можем и не узнать. Некоторые паблики, в том числе и российские оппозиционные, сообщают, что он был в районе Изюма, действительно попал под удар, погибла часть охраны, а он получил легкое осколочное ранение. Поэтому Герасимов спокойно мог с перебинтованной ногой бежать, и наблюдавшие просто не заметили, что он немного хромает.

— Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что у США есть достоверные разведывательные данные о том, что Россия будет пытаться аннексировать Луганскую и Донецкую области где-то в середине мая. Я так понимаю, что речь идет о так называемых ЛНР и ДНР. В случае аннексии этих оккупированных территорий Донбасса, что это значит с военной точки зрения?

— Абсолютно ничего. Они, кстати, и Херсонскую область хотят аннексировать, даже печати пытаются производить с аббревиатурой РФ. Никто в мире не признает эту аннексию, это будет чисто внутренним заявлением РФ. А наши вооруженные силы будут выполнять свои задачи по восстановлению территориальной целостности нашего государства. Поэтому для нас будет еще один повод погрустить, но на ход военной кампании это не повлияет никак.

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