«Конкурент Чернобаевке». Почему остров Змеиный превратился в место, где ВСУ постоянно уничтожают силы армии РФ — военный эксперт 8 мая, 15:16 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Спутниковое фото острова Змеиный (Фото:CNN)

Война России против Украины — главные события 8 мая

«В случае [поражения десантного катера типа] Серна, были уничтожены средства противовоздушной обороны, которые должны быть применены на острове Змеиный. Наши СУ-27 нанесли удар непосредственно по острову, уничтожив вражеское оборудование и боевую технику. Знаете, можно говорить, что у нас есть конкуренты Чернобаевке, ведь теперь на Змеином мы постоянно уничтожаем подразделения и силы противника», — отметил Грабский.

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Оккупанты борются за Змеиный, продолжил эксперт, ведь используют любой кусок земли, чтобы приблизиться к нашим берегам и уплотнить нанесение ударов по территории Украины, в частности, по Одесской области.

«Кроме того, что [на острове] должна быть база управления беспилотниками, не следует забывать, что установление постов радиотехнической, радиоэлектронной разведки, установка постов ПВО позволяет противнику расширить свою операционную базу и таким образом усложнить нашу жизнь, так сказать. Имея возможность осуществлять контроль над островом Змеиный, объективно усложняется возможность перевозки грузов, что для нас критически важно, из порта Одессы. <...> Поэтому противник так отчаянно и цепляется за этот островок», — добавил Грабский.

О ситуации на фронтах по состоянию на 8 мая https://www.youtube.com/watch?v=XLSbsKjx264

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