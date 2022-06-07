Неделя будет тяжелой. Российские войска будут пытаться взять в осаду Славянск — Арестович 7 июня, 01:44 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов на Донбассе (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты будут пытаться через неделю взять в осаду Славянск Донецкой области.

«Уже вплотную приближается осада Славянска. А наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег», — заявил Арестович.

Он отметил, что от Изюма до Попасной российские войска сосредоточили до 40 тысяч человек.

Видео дня

«Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут. Если сейчас закроют котелок, то получится второй Мариуполь», — заявил Арестович.

6 июня Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком направлении подразделения оккупантов ведут огонь по позициям украинских войск вдоль всей линии столкновения.

Как сообщает Генштаб, по Славянску, Лисичанску и Орехову были нанесены ракетно-авиационные удары.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии агрессоры ведут наступательные действия в районе Святогорска. Также идут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.