«Дома горят один за другим». В Луганской области найдены тела пяти человек, погибших в результате вражеских обстрелов — ОВА

5 мая, 11:16
Цей матеріал також доступний українською
Гайдай заявил, что в Попасной и Горной общине дома горят один за другим (Фото:Луганская областная государственная администрация)

Гайдай заявил, что в Попасной и Горной общине дома горят один за другим (Фото:Луганская областная государственная администрация)

В Луганской области обнаружены тела еще пятерых жителей, погибших в результате российского вторжения.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«24 разрушительные атаки нанес враг по мирным жилищам жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них — мужчины из Новоивановки, попавшие под российский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем мужчина из Попасной», — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=QmaYIdGAMHs

По словам Гайдая, это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной общинах дома горят один за другим.

«Да, только в Горном уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три — в Камышевасе, четыре — в Северодонецке, четыре — в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске», — добавил глава области.

Гайдай заявили, что в Северодонецке в черте города занялась хвойная подстилка.

https://www.facebook.com/odalug/posts/367998992038505

По его словам, на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.

Также подразделения ПВО сбили два вражеских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и ZALA-421.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Обстрел Сергей Гайдай Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X