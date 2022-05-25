Нет света, воды и газа. Ситуация в Авдеевке остается сложной, в городе очень много разрушений — глава военной администрации 25 мая, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Авдеевке остается сложной (Фото:Head of the Donetsk Regional Military Administration Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS)

Глава военной гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что в настоящее время ситуация в Авдеевке остается сложной, в городе очень много разрушений.

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Об этом сообщает hromadske.

По его словам, всю ночь на среду, 25 мая оккупанты обстреливали город — как по старой части, так и по так называемому поселку «Химик», где расположены многоэтажки.

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«Очень много разрушений, их даже трудно сосчитать. За эти три-четыре дня их десятки, а может, даже сотни. Света, воды, газа нет», - сказал он.

Барабаш добавил, что за сутки в городе ранены восемь человек, ситуация сложная, в то же время линия фронта удерживается.

В город подвозят гуманитарную помощь, но делать это очень сложно, поскольку есть один заезд, и он же выезд, который постоянно находится под обстрелами.

«За неделю у нас только дорогой пять «трехсотых». То есть, надо заехать и выехать из города. Местные называют ее кто «дорога смерти», а кто «дорога жизни», — сказал он.

В городе остаются многие люди, единицы из них начались записываться на эвакуацию.

Власти и спасатели также остаются в Авдеевке.



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