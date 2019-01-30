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Ситуация на Донбассе: украинские военные уничтожили грузовик боевиков с вооружением

Сегодня, 07:19
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EPA

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из запрещенного вооружения.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Авдеевки. Вблизи Богдановки применили автоматические гранатометы. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции возле Гнутово, а из гранатометов различных систем - вблизи Новомихайловки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь в районе Крымского и Катериновки. Вблизи Луганского террористы применили крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку хутора Вольный боевики стреляли из минометов калибра 82 мм. и крупнокалиберных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе также добавили, что в прошлую ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, в минувшую четыре оккупанты уничтожены, шестеро получили ранения.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили военный грузовик КамАЗ с вооружением и материально-техническими средствами противника.

Также, в ходе разведывательных мероприятий на докучаевском направлении обнаружили и ликвидировали засаду террористов. Также украинские военные захватили ПТРК Фагот, РПГ-18, НСВ-12,7 Утес.

В течение текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

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