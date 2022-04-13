«С каждым днем напряжение растет». Российские оккупанты накапливают технику под Рубежным — ОГА 13 апреля, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты стягивают войска к Рубежному (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах, жителям Луганской области лучше эвакуироваться.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«С каждым днем напряжение растет — напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения», — написал он.

Видео дня

По его словам, времени на промедление уже нет — автобусы для эвакуации стоят в местах сборов.

Слушайте подкаст на эту тему

«Много рубежан из центральных районов города выехать просто не успели. И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы. Поэтому обезопасьте себя, пока это возможно — эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где именно переждать обострения — во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно, где-то ближе», — написал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.