«Люди еще могут выходить». Попасная не полностью оккупирована войсками РФ — военная администрация 6 мая, 19:37 Цей матеріал також доступний українською В Попасной в настоящее время осталось около 1,5 тысячи мирных жителей, а в общине около 3 тысяч (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Город Попасная в Луганской области еще не полностью оккупирован, а мирные жители пока имеют возможность эвакуироваться из города.

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«Попасная еще полностью не оккупирована, еще из Попасной у наших гражданских людей есть возможность выходить. Они выходят в сторону Донецкой области. Наши военные их встречают, дают еду, дают воду, и люди могут спасаться. Потом мы на границе Донецкой области можем их встретить», — сказал глава городской военно-гражданской администрации Попасной Николай Ханатов в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в Попасной в настоящее время осталось около 1,5 тысячи мирных жителей, а в общине около 3 тысяч. Он добавил, что в городе остаются в основном маломобильные люди и их родственники.

«Выехать из Попасной почти невозможно. Можно выйти только пешком, а дальше людей встречают уже на границе с Донецкой областью. Так делалось уже несколько раз», — добавил Ханатов, отметив, что в захваченных оккупантами регионах местных жителей принудительно депортируют, а маломобильных — просто бросают.

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