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Аномалия или закономерность

Ситуация на Донбассе: под обстрелы попали украинские позиции вблизи Новотошковского

Вчера, 07:13
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EPA

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Новотошковского.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое получили ранения.

В течение текущих суток обстрелов со стороны террористов не было.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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