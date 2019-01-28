Ситуация на Донбассе: под обстрелы попали украинские позиции вблизи Новотошковского
Вчера, 07:13
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы один раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Новотошковского.
В штабе добавили, что за прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал.
По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое получили ранения.
В течение текущих суток обстрелов со стороны террористов не было.