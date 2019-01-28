Ситуация на Донбассе: под обстрелы попали украинские позиции вблизи Новотошковского Вчера, 07:13 470 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Новотошковского.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое получили ранения.

В течение текущих суток обстрелов со стороны террористов не было.