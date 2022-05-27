«ВСУ знают о планах врага». Ситуация на Донбассе остается сложной, но контролируемой — Минобороны
Войска РФ активизировались на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях (Фото:Special Operations Forces Command/Handout via REUTERS)
Ситуация на Донбассе остается сложной, но ВСУ ее контролируют и знают о всех планах оккупантов. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.
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«Оккупационные войска РФ ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях. Обстановка остается сложной, в то же время Вооруженные силы Украины ее контролируют и знают о планах врага», — сказал он во время брифинга.
Мотузянык добавил, что войска РФ активизировались на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях.
«Основная цель — оцепить наши войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганской области», — добавил он.
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