Оккупанты захватили город Светлодарск на Донбассе — глава местной ВГА

24 мая, 15:30
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Вооруженные оккупанты проверяют документы у местных жителей. (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Вооруженные оккупанты проверяют документы у местных жителей. (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты 24 мая вошли в город Светлодарск Донецкой области, заявил глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко. Об этом сообщает Вільне радіо.

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По данным Гошко, войска РФ захватили город и вывесили российский флаг над горсоветом.

«В настоящее время вывешивают свою тряпку на административном здании», — заявил он.

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Гошко добавил, что вооруженные оккупанты проверяют документы у местных жителей.

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«Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек», — отмечает глава Светлодарской ВГА.

По данным СМИ, местные жители в соцсетях писали, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра.

https://www.youtube.com/embed/JmuCMq5yqQc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Светлодарск

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