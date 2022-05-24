Оккупанты захватили город Светлодарск на Донбассе — глава местной ВГА 24 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Вооруженные оккупанты проверяют документы у местных жителей. (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты 24 мая вошли в город Светлодарск Донецкой области, заявил глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко. Об этом сообщает Вільне радіо.

Война России против Украины — главные события 24 мая

По данным Гошко, войска РФ захватили город и вывесили российский флаг над горсоветом.

«В настоящее время вывешивают свою тряпку на административном здании», — заявил он.

Видео дня

Гошко добавил, что вооруженные оккупанты проверяют документы у местных жителей.

«Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек», — отмечает глава Светлодарской ВГА.

По данным СМИ, местные жители в соцсетях писали, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.