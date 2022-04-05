Разрушили школу. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску — прокуратура 5 апреля, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разрушили школу (Фото:Донецкая областная прокуратура)

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску, в результате была разрушена школа.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщил Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в ночь на вторник, 5 апреля оккупанты, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Краматорску.

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В результате вражеской атаки на мирный город частично разрушена общеобразовательная школа №15. На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.

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Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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