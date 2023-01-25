Интенсивность боев на Донбассе растет, враг пытается прорвать нашу оборону — Маляр 25 января, 21:13 Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 43-й бригады на фронте вблизи Соледара (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, а россияне усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

«Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов. Интенсивность боев растет», — написала она в Telegram.

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Маляр добавила, что у россиян на Донбассе преимущество в количестве бойцов и вооружения, а наше преимущество — в профессионализме военного командования и мужестве воинов.

«Путь к нашей победе труден», — подчеркнула она.

Ранее Генштаб сообщал, что враг продолжает наступление на Бахмутском направлении и несет значительные потери, а на Лиманском и Авдеевском — безуспешно пытался наступать.