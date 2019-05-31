Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное вооружение, два бойца ООС ранены 31 мая, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Боевики нарушали режим прекращения огня Штаб ООС

За минувшие сутки боевики нарушила режим прекращения огня восемь раз.

По данным штаба ООС, четыре раза противник применил запрещенные артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибров 120 и 82-мм.

Боевики вели также огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неспокойно было в районе Водяного, Песок, Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого, Новолуганского и Крымского.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.